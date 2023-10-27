عاجل.. تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي كريستال بالاس، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام من توتنهام هوتسبير أمام نظيره فريق كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل توتنهام أمام كريستال بالاس في البريميرليج

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، فان دي فين، ديفيز.

خط الوسط: بيسوما، سار، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، ريتشارلسون.

موعد مباراة توتنهام أمام كريستال بالاس

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة توتنهام هوتسبير أمام نظيره فريق كريستال بالاس، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.