22 لاعبًا فى قائمة سموحة لمواجهة زد غدًا بدوري Nile

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن اختيار 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادًا لمواجهة نظيره زد في السابعة مساء غدًا على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة سموحة لمواجهة زد

وضمت القائمة كلا من: الهاني سليمان، حسين تيمور، محمد أشرف، شريف رضا، أحمد حكم، ميدو مصطفى، إبراهيم سامي، طارق علاء، محمود وحيد، إسلام جابر، دوكو دودو، حليمو، حمدي علاء، عمرو قلاوه، أحمد خالد، مصطفى البدري، محمد سعد، لحسن دهدوه، حسين فيصل، بن قسو، إيمانويل، فادي فريد.

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 7 نِقَاط، في حين يأتي زد في المركز الخامس برصيد 8 نِقَاط.