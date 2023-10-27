بهذه الهتافات جماهير الزمالك تشعل ستاد المقاولون العرب لدعم فلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت جماهير القلعة البيضاء الموجودة حاليا بستاد المقاولون العرب، لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام إنبي، على دعم الشعب الفلسطيني، في اللقاء الذي يجمع الفريق ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز 2023-2024.

بهذه الهتافات جماهير الزمالك تشعل ستاد المقاولون العرب

وهتفت جماهير الزمالك الموجودة باستاد المقاولون العرب: "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".

وتابعت الجماهير: بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض، بالدم بالروح الأرض مش هتروح".

وواصلت جماهير الأبيض الموجودة لحضور مباراة إنبي هتافها: "فلسطين فلسطين قلوبنا معاكي يا فلسطين".

نتيجة مباراة الزمالك وإنبي في الشوط الأول

وانتهت أحداث الشوط الأول بين الزمالك وإنبي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، سجل للفريق البترولي هدف التقدم زياد كمال.

فيما نجح أحمد سيد زيزو في إحراز هدف التعادل لصالح أبناء ميت عقبة، عن طريق ركلة جزاء.

وتشهد الفترة الأخيرة تنفيذ العديد من المبادرات في الرياضة المصرية، من أجل تقديم يد العون والدعم والمساعدة لإخواننا في فلسطين المحتلة، بعد تعرضهم للقصف والعنف على مدار الأسبوعين الماضيين.