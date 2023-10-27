نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة غزل المحلة الرسمية لمواجهة أسوان في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة قائمة الفريق اللبني لمواجهة أسوان الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

قائمة غزل المحلة لمواجهة أسوان

وجاءت قائمة زعيم الفلاحين أمام أبناء الجنوب على النحو التالي:

عمرو شعبان

محمود الحضري

الجزار

حجازي

جابر

عبده يحيي

أحمد مجدي

أبو الحمد

الإخمييمي

غالي



محمود علاء

أسامه خليل

أحمد حجي

بودي

مارو

عموري

محمود مسعد

أحمد طارق

شيكو محارب

مجدي صبري

عمرو مصطفي

تشارلز باسي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين غزل المحلة وأسوان في الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة الأحد المقبل على ملعب أبناء الجنوب.



وتنقل مباراة غزل المحلة وأسوان من خلال شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.