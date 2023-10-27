نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص الأسبوع (توك شو سبورت).. شوبير يوجه صدمة للأهلي وشبانة يوضح حقيقة تغريم نجم الأهلي ومفاجآة في عقد إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا ملخص الأسبوع "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في الأسبوع المنصرم.

تغريم نجم الأهلي 100 ألف جنيه

قال الإعلامي محمد شبانة أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي قرر توقيع غرامة على أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد استخدام السوشيال ميديا دون الحصول علي إذن مسبق منه بعد استبعاده من قائمة مباراة سيمبا التزاني.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن مدير الكرة أخطر اللاعب بتغريمه ب 100 ألف جنيه، وحذره بمضاعفة العقوبة في حالة استمراره الخروج عن النص خلال افترة المقبلة.

إمام عاشور وقع 4 مواسم للأبيض قبل انضمامه للأهلي

كشف حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، بمفاجأة في عقد لاعب الفريق الأبيض السابق والأهلى الحالي إمام عاشور، وكواليس خلف الحقائق.

وصرح حسين السيد خلال تصريحات تليفزيونية لقناة، "أون تايم سبورت"، مع الإعلامى أحمد شوبير، قائلًا: " تم التجديد لإمام عاشور 4 مواسم براتب ثابت على مدار ال 4 سنوات قبل رحيل اللجنة، ولكن ترددت أقاويل كثيرة عقب ذلك ثم فوجئنا بعدم توثيق العقد، ولم نجد تفسير لذلك الأمر"

وأكمل: "في ذلك الوقت الحالي كان سيكون إمام عاشور لاعبًا في النادي الزمالك لأن عقده القديم كان سينتهي في يناير 2024، ولكنه فرط في ذلك".

حقيقة إقامة مباراة بين الأهلي والزمالك لصالح ضحايا غزة

شهدت الأيام الماضية تنفيذ العديد من المبادرات في الرياضة المصرية، من أجل تقديم يد العون والدعم والمساعدة لإخواننا في فلسطين المحتلة، بعد تعرضهم للقصف والعنف على مدار الأسبوعين الماضيين.

ومن جانبها أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن فتح خطوط التواصل مع قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك، حول بحث إمكانية خوض مباراة يتم تخصيص دخلها لصالح أهل غزة.

وقال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة في تصريحات تليفزيونية: "وزارة الشباب والرياضة تتبنى إقامة مباراة قمة بين الأهلي والزمالك، وتخصيص دخلها لأهالي غزة".

وتابع: "لقد بدأنا بالفعل مراحل التواصل بين الأهلي والزمالك، وهناك توافق وقبول بين الطرفين".

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شوبير يصدم جماهير الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي طلب الرحيل إلى الدوري القطري.

حيث قال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على أون سبورت: "أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لديه عرض من نادي الوكرة القطري للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة".

حازم إمام: منتخب مصر قادر على الفوز بأمم إفريقيا

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب الوطني الأول، أن روي فيتوريا مدرب ناجح ويرغب دائمًا فى النجاح مع المنتخب، ولديه خطة يرغب فى أن يطبقها للكرة المصرية.

وقال حازم إمام فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" منتخب مصر مميز ويملك لاعبين على أعلي مستوي، سواء محترفين أو فى الدوري المصري، ونرغب بشكل دائم فى توفير كل شئ لـ فيتوريا من أجل تقديم نجاحات للكرة المصرية، لأنه مدرب يملك خطة، ويعمل بجد مع المنتخب.

وأضاف:" روي فيتوريا قادر على قيادة منتخب مصر للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة فى كوت ديفوار، ونحن نعمل على أن يكون هناك كل الأمور موفرة من أجل تحقيق اللقب.