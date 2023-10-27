نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يواصل ريال مدريد فرض سيطرته على الكلاسيكو أم لبرشلونة رأي آخر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعشاق كرة القدم في كافة أنحاء العالم، انطلاق صافرة بداية المباراة التي ستجمع بين الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم 2023-24.

ويحل ريال مدريد بقيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره برشلونة، في المواجهة المرتقبة التي ستقام على أرضية ستاد مونتجويك الأولمبي معقل البارسا في كلاسيكو الأرض.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة النارية بين الفريقين، عصر غد السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، عند الساعة الرابعة والربع بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، الخامسة والربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، الثانية والربع بتوقيت المغرب وتونس.

مباراة الكلاسيكو

دائما ما يميز مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، على مر التاريخ بالتنافس والندية الكبيرة بين الفريقين على مستوي أداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر وشغف الجماهير التي تملأ المدرجات.

ويدخل فريق ريال مدريد المباراة وعينة على اقتناص النقاط الثلاث لتأمين صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني حيث يحتل المقدمة برصيد 25 نقطة، بينما يسعى برشلونة لملاحقة الميرنجي إذا يتواجد في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.



ونستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة عر مر الأزمنة، ودائما كفة الفريق الملكي تعلو فوق البارسا من حيث النتائج على المستوى الليجا فضلا عن المسابقات المختلفة.

خاض الفريقين 296 مباراة على مستوى المسابقات المختلفة بينهما الودية والرسمية، وتكون مواجهة الغد رقم 279، نجح فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز في 108 مباراة، بينما انتصر برشلونة في 124، وحسم التعادل بينهما 64 لقاء.

أما على المستوى المحلي « الكلاسيكو» فقد إلتقى الفريقين في 186 مباراة، حقق ريال مدريد الفوز في 77 مباراة، انتصر برشلونة في 74 لقاء، تعادلا في 35 مواجهة، سجل لاعبو الملكي 299 هدفًا بينما سجل البارسا 298 هدفا.

وخلال هذه المواجهات الرسمية بين الفريقين، فقد حقق ريال مدريد 7 انتصارات متتالية أمام البارسا بين الفترة من 22 إبريل 1962 حتى 28 فبراير 1965، في المقابل حقق برشلونة للفوز في 5 مبارايات متتالية أمام الملكي خلال الفترة من 13 ديسمبر 2008 حتى 29 نوفمبر 2010، وبعدها فاز الميرنجي في 5 مبارايات متتالية أمام غريمه التقليدي النادي الكتالوني في الفترة من 1 مارس 2020 حتى 12 يناير 2022.

بينما على مستوى التهديف، فقد تعادل الفريقين من حيث تسجيل الأهداف فقد سجل لاعبو النادي الكتالوني سبعة أهداف مقابل هدفين في موسم 1950، أما في موسم 2009 سجل لاعبو البارسا ستة أهداف لهدفين، بينما سجل ريال مدريد ثمانية أهداف مقابل هدفين في موسم 1935 كما سجل خمسة أهداف لثلاثة أمام برشلونة في موسم 1950، وحسم نتيجة خمسة أهداف لمثلهما في موسم 1943.