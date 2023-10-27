نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. عاطف حسين حكمًا لمباراة فاركو والجونة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة تحت إشراف فيتور بيريرا تعيين الحكم عاطف حسين حكمًا لمباراة فاركو والجونة في دوري نايل.

فاركو يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الجونة

اختتم نادي فاركو تدريباته مساء اليوم على ملعب برج العرب الفرعي استعدادًا لمواجهة الجونة في دوري نايل.

وحقق فاركو الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو لمواجهة الجونة ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد برج العرب.