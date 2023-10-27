نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم أخبار الأسبوع الرياضي (7X7).. صفقات الأهلي في يناير ورحيل جناح الأحمر.. تصريحات حسين لبيب وموقع فتوح وجوارديولا يدافع عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "7X7" أهم أخبار الأسبوع الرياضي، جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار الأسبوع وأبرز الأحداث في السطور التالية:

يوم السبت

جوارديولا

يوم الأحد

الاهلي

يوم الاثنين

حسين لبيب

يوم الثلاثاء

مارسيل كولر

يوم الأربعاء

أحمد فتوح

يوم الخميس

إمام عاشور

يوم الجمعة

الأهلي