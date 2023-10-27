رئيس إنبي يُكرم حسين لبيب ويهديه درع "البترولي"

وحضر حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مباراة إنبي المقامة حاليًا على أرضية ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

محمد يوسف

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