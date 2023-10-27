نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس إنبي يُكرم حسين لبيب ويهديه درع "البترولي" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حرص أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي على تقديم التهنئة لحسين لبيب بمناسبة ثقة الجمعية العمومية بنادي الزمالك واختياره رئيسا للنادي الأبيض.
تكريم حسين لبيب
وحضر حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مباراة إنبي المقامة حاليًا على أرضية ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.
وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بالهدف الثاني في شباك الزمالك لتصبح النتيجة حاليا 2-1 في المباراة الجارية الآن.
من جانبه أهدى أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي درع القلعة البترولية إلى حسين لبيب رئيس مجلس الزمالك المنتخب، بمناسبة ثقة الجمعية العمومية.
وقدم أيمن الشريعي التهنئة لكافة أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الحاضرين بمباراة إنبي وعلى رأسهم أحمد سليمان عضو مجلس الإدراة وحسام المندوه أمين الصندوق.