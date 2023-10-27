أحمد جودة - القاهرة - تعرف على قائمة غزل المحلة لمواجهة أسوان بدوري المحترفين

خاض الفريق الأول بنادي غزل المحلة بقيادة الكابتن "خالد عيد" مرانه الأساسي الأخيــر قبل مواجهـة أســوان على ستـاد زهرة الجنوب ضمن منافسات الجولة السـادسـة من دوري المحترفيـن والمقرر اقامتها في الثانية والنصف عصر "الأحد".

ويخوض الفريق مرانًا خفيفًا صباح الغد قبل التوجــه إلى مطار القـاهرة لاستقلال طائرة أسـوان.

وأعلن "خالد عيد" قائمة الفريق لمواجهة أسوان حيث ضمت القائمة المختارة كلًا من عمرو شعبان ومحمود الحضري وعمرو الجزار ومحمد جابر ومحمد حجازي وعمرو مصطفى ومحمود مسعد وأحمد طارق ومحمد أبو الحمد وخالد الاخميمي وأحمد حجي ومحمود غالي ومحمود علاء وأسامة خليل وشيكو محارب وعبدالرحمن بودي وعبدالرحيم عموري وعبدالرحمن بودي ورجب مارو وأحمد مجدي ومجدي صبري وعبده يحيى وتشارلز باسي.

وكان غزل المحلة قد تعادل مع مكادي ضمن لقاءات الجولة الرابعة بهدف واحد لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد غزل المحلة

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني بدوري المحترفين برصيد (11) نقطة جمعهم من الفوز في ثلاث مباريات على جمهورية شبين (1-0) وأبوقير للأسمدة (2-0) والمصرية للإتصالات (2-0) وتعادل الفريق في مباراتين أمام حرس الحدود ومكادي (1-1).