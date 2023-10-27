زمالك 2012 و2013 يحققان الفوز على وراق الحضر ويونيون في دوري البراعم

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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي فريق الزمالك مواليد 2012، في تحقيق الفوز على نظيره فريق وراق الحضر بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة الأولي من المجموعة الأولي لدوري براعم الجيزة.

زمالك 2012 و2013 يحققان الفوز على وراق الحضر ويونيون

أحرز الأهداف الباشا عادل ثلاثة أهداف، احمد حجازي ويوسف عادل وعبدالرحمن صبحي بواقع هدف لكل منهم.

ويقود فريق 2012 أحمد عبدالله مديرا فنيا، أيمن علي حسن وعبدالرحمن صلاح ذكي مدربين مساعدين، رمضان عابدين مدرب حراس مرمى، عبدالرحمن حسين إداريا، هشام رسلان تأهيل وإصابات.

في المقابل فاز فريق الزمالك مواليد 2013 على يونيون بنتيجة 15 هدفا دون مقابل، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولي لدوري براعم الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك: آدم عصام ومصطفى مرزوق محمود رضا "بلية" ومحمد ياسر "ميسي" ومالك البطل بواقع هدفين لكل منهم، ممدوح محمد ومالك السيد ويحيى أمير وأدهم ضياء وآدم محمد إبراهيم بتسجيل هدف لكل منهم.

ويقود فريق الزمالك 2013: محمود ياسين مديرا فنيا، محمد كولا، سعيد قطة مدربين مساعدين، شريف فوزي مدربا لحراس المرمى، محمود أبو طالب تأهيل وإصابات، أحمد حمدى إداريا.