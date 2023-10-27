نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من باتشيكو بعد الفوز على المصري بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على المصري في الدوري الممتاز.

أول قرار من باتشيكو

وحقق بيراميدز الفوز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد برج العرب في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري، ليستمر الفريق في صدارة جدول الترتيب برصيد ١٣ نقطة.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات بداية من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، تحضيرا لمباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من بطولة الدوري والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد المقاولون العرب.