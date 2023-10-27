محمد فضل: تامر مصطفى لعب مباراة الزمالك بتكتيك معين لتحقيق الفوز

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد فضل نجم الأهلي السابق أن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق إنبي، لعب مباراة الزمالك بتكتيك معين ونجح في تحقيق الفوز.

محمد فضل: هناك مشاكل في خط الدفاع نادي الزمالك

وصرح محمد فضل في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الاستديو التحليلي "على قناة "أون تايم سبورت":"هدف أحمد أمين أوفا في مرمي الزمالك خطأ من المدافعين".

وأكمل: "الزمالك لديه مشكلة في خط الدفاع مما يتسبب في دخول أهداف في مرماه".

وتابع: "تامر مصطفى درس نادي الزمالك جيدًا قبل المباراة لمعرفة أخطاء لاعبي نادي الزمالك التي يقعوا فيها في المباريات".

وأضاف: "أوباما في لعب الهدف الثاني لنادي إنبي تمركزه خاطيء من بداية ضربة الركنية لنادي إنبي".

واختتم: "الكابتن تامر مصطفى عقب إحراز نادي إنبي الهدف الثاني استعان بأحمد جمال بدل من رفيق كابو للسرعة في الخط الهجومي".

وخسر الزمالك من نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.