نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. هزيمة للقدم وفوز في السلة وابتعاد صفقة الأهلي من القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

هزيمة في القدم للزمالك

وقع فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك في فخ الهزيمة أمام فريق إنبي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب المقاولون العرب، وانتهت بفوز الفريق البترولي بثنائية مقابل هدف.

وللمباراة الرابعة على التوالي لم ينجح الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره فريق إنبي.

وسجل الهدف الأول لفريق إنبي اللاعب زياد كمال بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، فيما سجل اللاعب أحمد سيد زيزو هدف الزمالك من ركلة جزاء، وسجل اللاعب أحمد أمين أوفا هدف الفوز للفريق البترولي من ضربة رأسية.

ملف التعاقدات على صفيح ساخن في القلعة البيضاء

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب في إنهاء أزمة القيد، وذلك من أجل دعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بصفقات جديدة في موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأتي لاعب الوسط لفريق مودرن فيوتشر اللاعب ناصر ماهر على رأس قائمة المستهدفين لدعم صفوف الفريق في الانتقالات القادمة.

ويطمح المسؤولين عن ملف الكرة بالمجلس الجديد للنادي، في حسم بعض الصفقات في يناير، وقطع الطريق على الأهلي وبيراميدز، وخصوصًا في صفقة اللاعب المهاجم أحمد أمين أوفا.

ابتعاد صفقة الأهلي عن القلعة البيضاء

أصبح اللاعب عمر كمال عبد الواحد بعيدا عن ملف الصفقات لدعم صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلم دوت الخليج الرياضي من مصدر داخل فريق مودرن فيوتشر، بأن اللاعب يريد الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر على رغبة الفريق الأحمر في ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة، لدعم صفوف الفريق في الموسم الحالي.

فوز جديد لفريق السلة بالزمالك

تمكن فريق كرة السلة بنادي الزمالك تحت 18 عاما من تحقيق الفوز الثالث على التوالي، بدوري المرتبط.

وفاز فريق الزمالك على نظيره فريق طلائع الجيش بنتيجة 63 - 48، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على صالة المقاولون العرب.