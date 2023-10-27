نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يعقد محاضرة مع اللاعبين قبل مواجهة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعقد محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب جامعة بريتوريا قبل انطلاق المران الأول في جنوب إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الأول اليوم في جنوب إفريقيا، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها مساء بعد غد الأحد على استاد لوفتوس، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

وعقد كولر اجتماعًا مطولًا مع جهازه المعاون عقب الوصول إلى فندق الإقامة بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، للتحضير للمباراة.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابًا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة.

وصعد صن داونز بعد فوزه على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

