نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كولر رفضه".. الزمالك يبدأ أولى خطواته لضم هداف الدوري المصري في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تخطط إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية، لتحديد العديد من الأهداف الهامة، لتدعيم تشكيل الفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل، والتي يأتي في مقدمتها خط الهجوم.

وتعاني كتيبة الفارس الأبيض هذا الموسم، من نقص عددي في بعض المراكز، بسبب الإصابات وتراجع مستوى بعض اللاعبين، بجانب أزمة القيد التي كانت سببا في عدم التعاقد مع أي صفقة جديدة هذا الموسم.

- الزمالك يفاوض أوفا

وفجرت مصادر دوت الخليج الرياضي، مفاجأة لجماهير الزمالك بعد رصد مسؤولو التعاقدات، صفقة هجومية جديدة لتدعيم خط هجوم الأبيض، عن طريق مفاوضات ضم أحمد أمين أوفا نجم نادي إنبي.

وأكدت المصادر، أن أوفا أحد الأسماء المطروحة في انتقالات يناير القادمة، ويوجد خطوات اتصال في الوقت الحالي، لمعرفة متطلبات الإدارة البترولية لحسم تلك الصفقة.

وانتهت إدارة الزمالك الجديدة برئاسة حسين لبيب، من حل أول الأزمات بشأن الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، الذان وقعوا للمصري البورسعيدي هذا الموسم، رغم رحيلهم للأبيض، لينتهي الأمر بالتنازل عن الشكوى.