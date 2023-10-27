نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العتباني حكما لمواجهة زد أمام سموحة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، قيادة مباراة زد أمام سموحة، والتي ستقام على استاد القاهرة، للحكم محمد العتباني.

طاقم تحكيم مباراة زد وسموحة

يعاون العتباني كلا من رجب محمد مساعد أول، محمد مجدي سليمان مساعد ثان، بينما يتواجد محمود وفا حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد نهاد، محمد علاء هاشم حكما مساعدا.

يحاول رد البحث عن النقاط الثلاث، عقب تعادلين على التوالي في الجولتين الماضيتين أمام بلدية المحلة، المقاولون العرب.

أمًا سموحة فيبحث عن تضميد جراحه بعد الهزيمة بخماسية مقابل هدف.

وتقام المباراة في السابعة مساء على استاد القاهرة ملعب زد، ضمن مواجهات قوية منتظرة في منافسات الجولة الخامسة من دوري النيل.