نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصافرة مصرية.. طاقم تحكيم مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي بالدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسند الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف"، قيادة مباراة الترجي التونسي أمام الوداد المغربي لطاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر.

طاقم تحكيم مباراة الترجي والوداد

ويعاون أمين عمر، كلًا من يوسف البساطي مساعد أول، سامي هلهل مساعد ثان، محمود البنا حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو تواجد الثنائي محمود عاشور، محمد عادل حكم فيديو مساعد.

يضرب الفريقين موعد ناري في التابع والعشرون من شهر أكتوبر على مركب محمد الخامس في المغرب.

وتعود الذاكرة إلى مواجهة الفريقين في نهائي إفريقيا عام 2019 والتي شهدت أحداث جدلية، في مباراة الإياب بعد انتهاء الذهاب بهدف لمثله.

هذه الأحداث أدت انسحاب الفريق المغربي، انذاك وتتويج الترجي باللقب.