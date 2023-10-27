الرياضة

توتنهام يحقق فوزًا مثيرًا على كريستال بالاس ويواصل تصدره للبريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، فوزًا مهمًا على نظيره فريق كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي توتنهام هوتسبير أمام نظيره فريق كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة توتنهام أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل لمصلحة نادي توتنهام هوتسبير اللاعب جويل وارد في الدقيقة 53 من الشوط الثاني بالخطأ في مرماه، ثم أضاف هيونج مين سون هدف السبيرز الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يسجل جوردان أيو هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام عند النقطة 26، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل كريستال بالاس في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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