نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماينتس يفسخ عقده مع أنور الغازي بسبب دعمه لفلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فسخ نادي ماينتس الألماني تعاقده مع اللاعب أنور الغازي بعد دعم اللاعب للقضية الفلسطين جراء الأحداث الأخيرة.

فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس

وكشف شبكة "بي بي سي سبورت" أن إدارة النادي الألماني طلبت من اللاعب أن يعتذر ولكنه رفض مؤكدا للمسؤولين أنه يدعم السلام والانسانية لكل ضحايا الحرب.

وتم إبلاغ اللاعب بعد الاجتماع أنه تم فسخ تعاقده مع النادي.

وكان انضم الغازي إلى صفوف ماينتس في سبتمبر الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ايندهوفن الهولندي.

وكان نشر أنور الغازي بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قال فيه: هذه ليست حربا، عندما يقطع طرفا المياه والطعام والكهرباء على طرف اخر فهذه ليست بالحرب، عندما يمتلك طرفا أسلحة نووية فهذه ليست بالحرب، عندما يتم تمويل طرفا بملايين الدولارات فهذه ليست حرب.

وأضاف: عندما يستخدم طرفا صورا بالذكاء الاصطناعي لينشر معلومات مضللة فهذه ليست بالحرب، عندما نمنع مواقع التواصل الاجتماعي المحتوى عن طرف واحد فقط فهذه ليست حرب.

واختتم: هذا ليس صراعا وهذه ليست حربا، هذه إبادة عرقية ونحن نشاهدها تحدث مباشرة، من البحر إلى النهر فلسطين ستكون حرة.