نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب فوز توتنهام على كريستال بالاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق كريستال بالاس، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن فريق توتنهام هوتسبير من تحقيق الفوز على نظيره كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف وحيد، ليواصل توتنهام صدارته بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد فريق توتنهام هوتسبير إلى النقطة 26 في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بينما توقف رصيد فريق كريستال بالاس عند المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1- توتنهام هوتسبير: 26 نقطة

2 - مانشستر سيتي : 21 نقطة

3 - آرسنال : 21 نقطة

4 - ليفربول : 20 نقطة

5 - أستون فيلا: 19 نقطة

6 - نيوكاسل يونايتد: 16 نقطة

7 - برايتون : 16 نقطة

8- مانشستر يونايتد: 15 نقطة

9- وست هام يونايتد : 14 نقطة

10- تشيلسي: 12 نقطة

11- كريستال بالاس: 12 نقطة



12- وولفرهامبتون: 11 نقطة

13- فولهام: 11 نقطة

14- برينتفورد: 10 نقاط

15- نوتينغهام فورست: 10 نقاط

16- إيفرتون: 7 نقاط

17- لوتون تاون: 5 نقاط

18- بيرنلي: 4 نقاط

19- بورنموث: 3 نقاط

20- شيفيلد يونايتد: نقطة