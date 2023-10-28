نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ميركاتو يناير".. توقيع برازيلي يشعل حربا بين ريال مدريد وبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن مفاجأة جديدة بشأن صراع يقترب بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، لخطف صفقة ذهبية جديدة.

ويحل العملاق المدريدي، ضيفا ثقيلا على نظيره برشلونة، مساء غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2023\2024.

- ريال مدريد وبرشلونة يفاوضا خيسوس

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن يوجد اهتمام كبير من جانب إدارتي الريال والبارسا، للحصول على خدمات المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس، مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية، أن مهاجم أرسنال، أصبح أحد حلول الريال، لتعويض رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى الدوري السعودي، في ظل عدم ظهور خوسيليو بالمستوى المنتظر حتى الآن.

كما يخطط مسؤولو البارسا، لتأمين مركز المهاجم بسبب غيابات البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الفترة الأخيرة، بسبب الإصابات والايقاف.