نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبايا الكلاسيكو.. تشافي يهدد مخطط أنشيلوتي بالورقة الذهبية ومثلث مرعب لإيقاف "ماكينة ريال مدريد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عاشقي ومحبي كرة القدم في مختلف بلدان العالم، انطلاق الكلاسيكو الأمتع لجماهير الساحرة المستديرة باختلاف انتمئاتها، بين الغريمين الأزليين، ريال مدريد وبرشلونة، غدا السبت.

وتأتي تلك المباراة، ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2023\2024، عصر غدا السبت الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري.

- تشافي يحاصر ورقة أنشيلوتي الرابحة

وسلطت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الضوء على أسلوب لعب مدرب ريال مدريد في الموسم الحالي، والذي أصبح دائما ما يعتمد على الورقة الذهبية تحت خط الهجوم، الإنجليزي جود بيلينجهام هداف الفريق.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن تشافي يعرف جيدا أهمية هذا اللاعب في الخط الأمامي وعملية الربط مع وسط الملعب، لذا سيكون أوريول روميرو، نجم خط وسط برشلونة، في وضع الرقابة اللصيقة مع هذا اللاعب، بجانب غلق مساحات الثلث الأمامي أمامه بواسطة جوندوجان ولوبيز.

وأوضحت، أن المخزون البدني لجافي، سيكون نقطة إيجابية في علق مساحات الوسط والهجوم بشكل كبير، خاصة أن المثلث الهجومي للميرنجي يمتلك سرعات هائلة، والمتمثلة في فينسيوس جونيور ورودريجو وبيلينجهام.