عاجل.. إصابة مصطفى شلبي وغيابه عن مباراة زد إف سي القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد أسامة إصابة مصطفى شلبي لاعب الفريق خلال مباراة إنبي اليوم في انكل الركبة اليمنه وغيابه عن مباراة زد اف سي.

تفاصيل إصابة مصطفى شلبي

قرر الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وضع قدم مصطفى شلبي لاعب الفريق في الجيرة بسبب الإصابة.

ويسعى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك تجهيز بديل لمصطفى شلبي في مباراة زد اف سي في دوري نايل.

يستأنف نادي الزمالك تدريباته مساء يوم الاثنين القادم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة زد أف سي.

وخسر الزمالك من نظيره إنبي ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم.