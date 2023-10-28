نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوت الخليج الرياضي يرصد.. الزمالك لا يعرف الحفاظ على الشباك في 50 يوما و7 مباريات (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق إنبي أمام نظيره فريق الزمالك، والتي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب المقاولون العرب، وحسمت لصالح عميد الأندية البترولية فريق إنبي بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الزمالك لا يعرف الحفاظ على الشباك في 50 يوما و7 مباريات

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أحد أبرز الأرقام السلبية للزمالك على مدار المباريات السبعة الماضية.

خاض فريق الزمالك 7 مباريات خلال الموسم الجاري، بواقع مباراتين في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية)، وكذلك 5 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ولم يعرف لاعبو الزمالك طريقا للحفاظ على نظافة شباكهم خالية من أهداف المنافسين خلال جميع المباريات التي خاضها الفريق في الموسم الحالي.

وتعد المباراة الودية التي خاضها فريق السكة الحديد أمام الزمالك في السابع من شهر سبتمبر الماضي، هي آخر مباراة التي نجح الزمالك في الحفاظ على شباكه فيها.

استقبلت شباك فريق الزمالك خلال المباريات السبعة الماضية 10 أهداف، فيما سجل لاعبي الزمالك 15 هدفا في مرمى المنافسين.

تعد هزيمة الليلة للقلعة البيضاء أمام فريق إنبي هي الأولى في بطولة الدوري المصري خلال الموسم الجاري 2023-2024.