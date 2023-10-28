نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباريات دوري السوبر الافريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق كرة القدم الإفريقية، عن تردد القنوات الناقلة لمباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي موسم 2023-2024، والتي ستشهد على العديد من المواجهات القوية.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، تردد قناة أون تايم سبورتس المصرية، والتي تعد واحدة من القنوات الناقلة لمباريات البطولة.

تردد قناة أون تايم سبورت OnTime Sports

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5\6

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري السوبر الافريقي

الأهلي - صن داونز، تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الذهاب يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مصر والسعودية، 4:00 بتوقيت المغرب.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز، يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر 2023، في تمام الساعة 16:00 مصر والسعودية، و15:00 المغرب.

وعلى الجانب الآخر، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي مع نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي، يوم الأحد 29 أكتوبر 2023، وهي مباراة الذهاب، على أن تقام مباراة العودة يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023.