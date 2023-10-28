نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا قال مدرب أهلي جدة عقب الخسارة بثلاثية من الهلال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق ماتياس يايسله مدرب فريق أهلي جدة، على خسارة فريقه اليوم الجمعة 27 أكتوبر، على يد نظيره الهلال في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تعليق يايسله على خسارة اليوم من الهلال

وتمكن فريق الهلال من الفوز على نظيره الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري السعودي الممتاز.

وقال يايسله في المؤتمر الصحفي عقب مباراة اليوم: كانت المباراة صعبة وأمام منافس قوي، الشوط الثاني تحلينا بالقوة والشجاعة وقدمنا أداءا رائع، كنا قريبين من التعادل، إلا أن النيران الصديقة حسمت المواجهة للهلال، يجب أن نعود لمدينة جدة بمعنويات عالية، قدمنا أداء رائع في المواجهة.

وتابع: هدف الهلال الأول باغتنا، ولعبنا بالشوط الأول لم يكن بالشكل المطلوب، وميتروفيتش مهاجم قوي، هو لاعب قادر على استغلال الكرات العرضية، لكن بين الشوطين عملنا على ضبط خط الدفاع للحد من خطورة الكرات العرضية للهلال.

وأضاف: ماكسيمان لعب وهو يشعر ببعض الالآم، هو لم يشارك إلا في تدريب الأمس، لذلك لم اجعله يكمل المباراة.

وأتم مدرب الأهلي حديثه: أشركت فراس البريكان كمهاجم ثاني وليس كلاعب طرف، كنا نحاول أن نحقق التعادل لكننا في النهاية لم ننجح.