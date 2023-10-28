نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب صلاح.. نجم الدوري الإنجليزي يصدم ايدين هازارد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف جارود بوين، نجم فريق وست هام يونايتد، عن الأفضل بين الثنائي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، وايدين هازارد لاعب ريال مدريد السابق والذي أعلن اعتزاله كرة القدم في الأسابيع الماضية.

بوين يختار الأفضل بين صلاح وهازارد

وقال بوين في تصريحات صحفية: هازارد كان لايصدق بالنسبة لي، لكن طريقة لعبي تجعلني انحاز قليلا نحو اللاعب الذي يلعب بالقدم اليسرى دائما.

وتابع: يتم بناء جميع الخطط على اللاعب الذي يلعب بقدمه اليسرى، فبالنسبة لي صلاح أفضل من هازارد، لأنه بالنسبة لي هو المعيار، لقد ظل يقوم بما يقوم به لسنوات عدة.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويعد جارود بوين من نجوم الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف مع فريقه وست هام، وبفارق هدف وحيد عن صلاح الذي سجل 7 أهداف، وبفارق 3 أهداف عن ايرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي ومتصدر هدافي البريميرليج حتى الآن.