نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق ريال مدريد مع فريق برشلونة، اليوم السبت، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

تُقام المباراة بين فريقي برشلونة وريال مدريد في السابعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفخال - ألابا - روديجير - ميندي.

خط الوسط: بيلينجهام - كروس - فالفيردي - تشاوميني.

خط الهجوم: فينسيوس جونيور - رودريجو.

ويأتي فريق ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، بينما يحل فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

ويتصدر فريق جيرونا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة بعد فوزه في الجولة الحادية عشر على حساب سيلتا فيجا، بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة.