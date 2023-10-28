نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فالفيردي: مباراة الكلاسيكو ستكون صعبة ولكن سنحاول أن نكون أفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث فيديريكو فالفيردي نجم وسط فريق ريال مدريد عن مباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ويواجه فريق برشلونة نظيره ريال مدريد، اليوم السبت 28 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

تصريحات فالفيردي

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية منذ قليل عن الكلاسيكو: لعبت مباريات قوية هذا الأسبوع؟ نعم، الحقيقة هي أنها سلسلة من المباريات المهمة والصعبة، نحن نعلم كل شيء، في أذهان المشجعين نعلم أن الأهم مباراة برشلونة.

وتابع: الكلاسيكو؟ الحقيقة هي أنها مباراة يشاهدها الملايين من الأشخاص حول العالم، وهي واحدة من أكثر مباريات كرة القدم مشاهدة، ومن الواضح أن هناك بعض الضغط كما هناك ضغط من معرفة أنك تلعب لريال مدريد في هذا النوع من المباريات.

وأضاف: انت تتدرب للتغلب على برشلونة، للفوز بدوري أبطال أوروبا، للتغلب على أتليتكو مدريد، الفرق الكبيرة. لذلك أعتقد أن الكلاسيكو سيكون مباراة لطيفة. نحن مستعدون للغاية ومتحمسون للغاية ونتطلع للمزيد.

وواصل: كيف سيكون الكلاسيكو؟ صعب، من الواضح أنها ستكون مباراة صعبة ومعقدة، لكنني أعتقد أن لدينا فريقًا جيدًا للغاية، ونحن نعمل بشكل جيد للغاية، كما قلت لك، نحن متحمسون جدًا للمباراة، ونعلم أنه يمكننا اخذ خطوة كبيرة للامام في الليجا.

وواصل: إذا كان يمكنني أخذ لاعب من برشلونة؟ أعتقد أن الكثير من الناس يعرفون من سيأخذ (يضحك)، سيكون رونالد أراخو، بالنسبة لي هو أحد أفضل المدافعين في العالم، وليس فقط في برشلونة، أعتقد أنه واحد من الأفضل في العالم، في الأوروجواي أستمتع معه، بالإضافة إلى كونه لاعبًا رائعًا فهو شخص عظيم، على الرغم من أننا منافسون على هذا المستوى الرائع، ولكنني دائمًا تتمنى له الأفضل.

وأكمل: برشلونة أكثر تعطشا للفوز علينا؟ لا أعتقد ذلك، أنا لا احب الحديث عن من هو الأكثر تعطشًا للفوز، بل أتحدث عنا، أتحدث باسم ريال مدريد وفريقي، هدفنا دائمًا أن نكون أفضل، وأن نكون في القمة، نحن نعمل من أجل هذا يومًا بعد يوم، نعمل على الفوز في كل مباراة، هذا ما يجعلنا نواصل النمو كفريق ونواصل الفوز بالألقاب.

وبالحديث عن لاعبي خط الوسط في ريال مدريد قال: كان هناك لاعبون مهمون جدًا في فريقي في بينيارول، كانوا جيدين وكان لديهم بالفعل الكثير من الخبرة وكانوا على مستوى أمريكا الجنوبية ومع منتخب الأوروغواي كانوا جيدين جدًا ومهمين جدًا، ولكن على المستوى العالمي؟ الأشخاص الذين بجانبي اليوم هم من بين الأفضل إن لم يكونوا الأفضل، كاسيميرو، توني كروس ولوكا مودريتش هم أفضل ثلاثة لاعبي خط وسط منذ فترة طويلة، لذلك حاولت تحقيق أقصى استفادة من الأمر، وحاولت التعلم معهم ومن الواضح أن القدرة على اللعب معهم هي متعة كبيرة.

وأتم فالفيردي تصريحاته متحدثا عن ببيلنجهام قائلا: إنه يستحق كل تلك الإشادة، الحقيقة أنه يستحق ذلك (يضحك)، أنه جيد جدا حقا.