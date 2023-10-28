توتنهام يتمسك بصدارة الدورى الإنجليزى

توتنهام يتمسك بصدارة الدورى الإنجليزىواصل توتنهام انطلاقته الصاروخية بعدما حقّق فوزه الثامن هذا الموسم من أصل 10 مباريات، ليتمسّك بصدارة الدوري الانجليزي لكرة القدم، ذلك اثر تخطيه مضيفه كرستال بالاس 2-1 في افتتاح منافسات المرحلة العاشرة يوم الجمعة.

وتقدم توتنهام بهدف أول جاء بمساعدة النيران الصديقة بعدما حول المدافع جويل وارد الكرة في مرمى فريقه كريستال بالاس عن طريق الخطأ عند الدقيقة 53.

وعزز توتنهام تقدمه بهدف ثاني جاء عن طريق نجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون عند الدقيقة 66 بعدما تلقى تمريرة عرضية حولها بتسديدة مباشرة إلى داخل الشباك.

وقلص كريستال بالاس فارق النتيجة بتسجيل هدفه الوحيد عن طريق لاعبه الغاني جوردان ايو عند الدقيقة 90+3 بعدما تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية لتسكن شباك توتنهام.

بهذا الفوز؛ رفع توتنهام رصيده إلى 26 نقطة احتل بهم المركز الأول بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه آرسنال ومانشستر سيتي حيث يمتلك كل منهما 21 نقطة ولكن مع خوض مباراة أقل.

في المقابل؛ تجمد رصيد كريستال بالاس عند 12 نقطة وظل في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب بريميرليغ.