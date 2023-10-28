نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. أمين عمر حكمًا لمباراة رواندا وجنوب إفريقيا في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين أمين عمر حكمًا لمباراة رواندا وجنوب إفريقيا في تصفيات كأس العالم ويساعده حكم مساعد أول محمود أبو الرجال وحكم مساعد تاني أحمد حسام طه وحكم رابع أحمد الغندور

منتخب رواندا يخوض معسكره في شهر نوفمبر القادم

ينطلق معسكر منتخب رواندا في شهر نوفمبر القادم استعدادًا لمباراتي تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفشل منتخب رواندا في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 عقب احتلاله المركز الثالث في التصفيات.

وخاض منتخب روندا مباراتين وديتين في المعسكر الماضي استعدادًا لتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

يستعد منتخب رواندا لمواجهة جنوب إفريقيا ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها مساء يوم 21 نوفمبر القادم في رواندا.