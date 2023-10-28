الرياضة

حسام حسن: الزمالك نجح في تقديم انتخابات جيدة والجمعية العمومية قدمت درسًا كبيرًا

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال حسام حسن نجم والزمالك السابق أن نادي الزمالك نجح في تقديم انتخابات جيدة والجمعية العمومية قدمت درسًا كبيرًا في الانتخابات.

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وصرح حسام حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب "على قناة" أم بي سي مصر":"تقييم المدير الفني بالقطعة وليس بالمباراة الواحدة".

وأكمل: "الأهلي والزمالك لازم يكونوا قريبين في جدول الدوري وعدم فقد نقاط باستمرار".

وتابع: "مجلس الإدارة الجديد الناجح في  انتخابات الزمالك والذي لم يحالفهم الحظ جميعًا ايد واحدة لحل مشاكل نادي الزمالك".

وأضاف: "نادي إنبي أقل مبارياته الفنية هي مباراة نادي الزمالك اليوم".

واختتم: "نادي إنبي نجح في تحقيق الفوز على الزمالك رغم سوء مستواه".

وخسر الزمالك من نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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