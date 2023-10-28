حسام حسن: الزمالك نجح في تقديم انتخابات جيدة والجمعية العمومية قدمت درسًا كبيرًا

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أحمد جودة - القاهرة -

قال حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق أن نادي الزمالك نجح في تقديم انتخابات جيدة والجمعية العمومية قدمت درسًا كبيرًا في الانتخابات.

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وصرح حسام حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب "على قناة" أم بي سي مصر":"تقييم المدير الفني بالقطعة وليس بالمباراة الواحدة".

وأكمل: "الأهلي والزمالك لازم يكونوا قريبين في جدول الدوري وعدم فقد نقاط باستمرار".

وتابع: "مجلس الإدارة الجديد الناجح في انتخابات الزمالك والذي لم يحالفهم الحظ جميعًا ايد واحدة لحل مشاكل نادي الزمالك".

وأضاف: "نادي إنبي أقل مبارياته الفنية هي مباراة نادي الزمالك اليوم".

واختتم: "نادي إنبي نجح في تحقيق الفوز على الزمالك رغم سوء مستواه".

وخسر الزمالك من نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.