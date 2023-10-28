نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يحدد سعر بيع محمد حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حدد أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، قيمة بيع محمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك تقارير صحفية قد ربطت اسم محمد حمدي، بمفاوضات من جانب الأهلي والزمالك، لضمه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الشريعي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قيمة بيع محمد حمدي محليًا تتخطى أكثر من 50 مليون جنيه".

واختتم: "احتراف محمد حمدي سوف يسوق لقطاع الناشئين في إنبي خارجيًا".

جدير بالذكر أن محمد حمدي، صاحب الـ 20 عامًا، خاض رفقة إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، 4 لقاءات ولم يسجل أو يصنع حتى الآن.