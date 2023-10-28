الرياضة

إنبي يحدد سعر بيع محمد حمدي

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أحمد جودة - القاهرة -  

حدد أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، قيمة بيع محمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك تقارير صحفية قد ربطت اسم محمد حمدي، بمفاوضات من جانب والزمالك، لضمه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الشريعي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قيمة بيع محمد حمدي محليًا تتخطى أكثر من 50 مليون جنيه".

واختتم: "احتراف محمد حمدي سوف يسوق لقطاع الناشئين في إنبي خارجيًا".

جدير بالذكر أن محمد حمدي، صاحب الـ 20 عامًا، خاض رفقة إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، 4 لقاءات ولم يسجل أو يصنع حتى الآن.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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