نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد اسماعيل يكشف حقيقة عروض رسمية من الدوري المصري لضم أوفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي أنه لا يوجد أي عروض رسمية لأحمد أمين أوفا من أي نادي في مصر.

محمد إسماعيل يتحدث عن فوز إنبي على الزمالك

وصرح محمد إسماعيل في مداخلة هاتفية عبر برنامج "اللعيب "على قناة "أم بي سي مصر":"الأهلي لم يطلب التعاقد مع محمد حمدي".

وأكمل: "لدينا لاعبيين مميزين في الفريق حاليًا منهم زياد كمال".

وتابع: "الفوز كان مهم للغاية اليوم على الزمالك لتحسين نتائج الفريق في جدول ترتيب الدوري".

وأضاف: "لا يوجد أي عروض أي لاعب في الفريق حاليًا قبل الانتقالات الشتوية القادمة".

واختتم: "أبارك للجهاز الفني على الفوز الذي حققه الفريق على الزمالك".

وحقق إنبي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.