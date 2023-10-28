نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس إنبي يحسم موقفه من بيع محمد حمدي في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، موقفه من بيع محمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لأندية الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم محمد حمدي صاحب الـ20 عامًا، بمفاوضات من جانب الأهلي والزمالك لضمه خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس إنبي، أن فكرة رحيل محمد حمدي عن الفريق البترولي والانتقال إلى أي نادٍ في مصر، أمر غير وارد.

وأوضح أيمن الشريعي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد حمدي مش هيلعب في نادي في مصر إلا نادي إنبي".

وتابع: "محمد حمدي هيحترف ونموذج معين ولازم يطلع برا ويحترف، عشان النوادي اللي برا في أوروبا أو في البرتغال يعرفوا ان في نادي في مصر اسمه إنبي بيطلع هذه النماذج".