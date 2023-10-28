نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. خيسوس مانزانو حكمًا لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين الحكم خيسوس مانزانو حكمًا لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

برشلونة يسعي للفوز على ريال مدريد في الدوري الإسباني

يسعي تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة تحقيق الفوز على ريال مدريد وحصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على لقب بطولة الدوري.

وحقق برشلونة الفوز على شاختار دونيستك بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإسبانى والمقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.