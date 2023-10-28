نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يفتح النار على أوسوريو بعد الخسارة من إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فتح محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، النار على خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد الخسارة من إنبي.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بهدفين مقابل هدف، أمام نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الجمعة.

وأكد محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ليه الألغاز اللي بيعملها أوسوريو، هو مش عارف إنه بيدرب فرقة زي الزمالك".

وتابع: "انت صعبان عليك تكسب يا أوسوريو، بتعمل حاجات غريبة، ايه لازمة انك بتلعب خمسة ورا، بين الشوطين كان لازم تغير مش لازم الدقيقة تيجي 75".

واختتم: "لازم أوسوريو ياخد برأي المساعدين بتوعه، لو انت مش مقتنع بالنادي تمشي، واحنا مش مقتنعين بـ نتايجك".