نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم خسارة الزمالك.. مدرب سيراميكا السابق يشيد بـ أوسوريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد هيثم شعبان، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بالكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك.

وكان فريق الزمالك قد خسر بهدفين مقابل هدف أمام نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الجمعة.

وأوضح شعبان في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " أنا من أشد المعجبين بخوان أوسوريو لأن طريقة لعبه تتناسب مع طبيعة لعب الزمالك التي تهتم بالفنيات والكرة الجميلة".

وتابع: " تخيل لو كان أوسوريو متواجد في الزمالك منذ 3 سنوات أثناء وجود فرجاني ساسي ومصطفى محمد وطارق حامد وأشرف بنشرقي، وضع الفريق والمدرب كان سيختلف بشكل كبير".

وأتم: "أوسوريو يلعب بأسلوب من أساليب كرة القدم الحديثة، وهو ما لا يتناسب مع جودة اللاعبين في الزمالك حاليًا، لذلك يحتاج إلى الوقت من أجل تطبيق أفكاره بنجاح وأعد جماهير الزمالك بهذا الأمر".