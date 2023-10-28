نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس إنبي يكشف سر تفوق فريقه على الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، عن سر فوز فريقه الأول لكرة القدم، على نظيره الزمالك، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخسر فريق الزمالك أمام نظيره إنبي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، أمس الجمعة.

وأوضح رئيس إنبي أن قطاع الناشئين بالنادي ساهم بشكل كبير في تحقيق النتائج الجيدة خلال الفترة الماضية.

وأكد الشريعي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نادي إنبي لديه مجموعة متكاملة من أجل ظهور اللاعبين الشباب وهذا الأمر يعكس أهمية قطاع الناشئين".

وأضاف: "أهمية قطاع الناشئين بنادي إنبي يزيد يومًا بعد يوم، وأساس نادي إنبي القطاع الناشئين".

واختتم: "تامر مصطفى الأساس لتنفيذ آلية سياسة نادي إنبي في الاعتماد على الناشئين".