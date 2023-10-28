نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام صن داونز بنصف نهائي الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، خدمات 6 لاعبين أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وشهدت قائمة الأهلي، التي وصلت إلى جنوب إفريقيا، مساء أمس الخميس، استعدادا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي، المقرر إقامتها الأحد المقبل، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي، ببريتوريا، غياب 6 لاعبين.

واستبعد السويسري مارسيل كولر، 6 لاعبين من رحلة الفريق إلى بريتوريا، لمواجهة صن داونز، بسبب الإصابات المختلفة، والرؤية الفنية.

وجاءت قائمة المستبعدين عن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، كل من: عمرو السولية، ومحمود متولي، وكريم فؤاد، وأحمد عبد القادر، وإمام عاشور، وحمزة علاء.

وجاءت القائمة التي اختارها مارسيل كولر، لمواجهة فريق صن داونز، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي، كالتالي:

محمد الشناوي- مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق - علي معلول - كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - حسين الشحات - كريستو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد - أليو ديانج - مروان عطية - بيرسي تاو - محمد مجدي أفشة - محمود عبد المنعم كهربا -صلاح محسن - أنتوني موديست.