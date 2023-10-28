5 عقبات تهدد وصول الأهلي إلى نهائي الدوري الإفريقي قبل مواجهة صن داونز

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أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق الكرة المصرية وخاصة جماهير النادي الأهلي، المواجهة النارية المنتظرة للفريق الأحمر ضد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

وستقام مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة يوم الأحد، في مدينة "بريتوريا" بجنوب إفريقيا، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي هذا الموسم.

الأهلي تأهل لنصف نهائي الدوري الإفريقي بعدما تخطي عقبة سيمبا التنزاني في دور الثمانية، فيما صعد فريق ماميلودي صن داونز لهذا الدور بعدما أطاح بفريق بترو أتلتيكو الأنجولي خارج منافسات البطولة القارية.

ويواجه النادي الاهلي عدة عقبات في مباراة الذهاب أمام بطل جنوب إفريقيا التي ستقام يوم الأحد المقبل، وتهدد وصول المارد الأحمر للمباراة النهائية للبطولة الأفريقية في الموسم الحالي:

1- التوقيت النهاري

من أول العقبات التي تهدد الأهلي في مباراة الذهاب ضد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، توقيت المباراة، حيث تقرر إقامتها نهارًا في تمام الثالثة عصرًا وهو التوقيت الذي لا يفضله لاعبو الاهلي في ظل ارتفاع درجات الحرارة في جنوب إفريقيا وذلك يؤثر سلبًا على أداء الفريق أمام بطل جنوب إفريقيا الذي اعتاد لاعبوه على هذه الأجواء.

صن داونز هو من طلب تغيير موعد مباراته من السابعة مساءًا لتقام في الثالثة عصرًا وذلك لمحاولة الحصول على عامل إيجابي يرجح كفته أمام النادي الاهلي الذي يعلم جيدًا أن لاعبوه لم يعتادوا اللعب نهارًا وفي درجات حرارة مرتفعة.

2- الرطوبة المرتفعة

من العوامل التي تهدد الأهلي بالسقوط في مباراة الذهاب أمام فريق ماميلودي صن داونز ارتفاع نسبة الرطوبة في جنوب إفريقيا، حيث يؤثر ذلك بشكل سلبي على لاعبي الأحمر في المباريات الأفريقية.

وبالبحث في درجات الحرارة يوم المباراة، وجدنا أن درجة الرطوبة في جنوب إفريقيا يوم 29 أكتوبر الذي ستقام فيه مباراة الاهلي وماميلودي صن داونز ستكون 74% وهي نسبة مرتفعة للغاية مما قد يؤثر على أداء لاعبي الأحمر.

3- عقدة تاريخية

رغم تفوق النادي الأهلي في تاريخ مواجهاته ضد نظيره ماميلودي صن داونز، بالفوز في 5 مباريات من 14 مباراة جمعتهما، والخسارة في 4 مباريات والتعادل في 5 لقاءات ولكن هناك عقدة تاريخية تهدد المارد الأحمر.

وتتمثل عقدة الأهلي في كونه لم يحقق أي انتصار على ماميلودي صن داونز في جنوب إفريقيا، حيث خسر 3 مرات، وتعادل في 4 مباريات، مما يهدد الفريق بتعثر جديد في مباراة الأحد، قد يهدد وصوله لنهائي البطولة.

4- كتيبة نجوم

تضم تشكيلة فريق ماميلودي صن داونز كوكبة من النجوم المميزين وأصحاب الخبرات والذين يرجحون كفة الفريق في مباراته ضد الأهلي خاصة وأن بعضهم سبق والتقى مع الفريق الأحمر وتعرفهم الجماهير المصرية جيدًا.

ومن أبرز اللاعبين في قائمة صن داونز دينيس أونيانجو قلب الدفاع والتشيلي مارسيلو أليندي برافو لاعب الوسط، والأوروجواياني سيرينو الجناح الهجومي، والمهاجم الناميبي بيتر شالولايل، ويأتي من خلفهم الحارس العملاق رونوين ويليامز.

5- الأرض والجمهور

يتسلح فريق ماميلودي صن داونز أيضًا بـ عاملي الأرض والجمهور في مباراته ضد النادي الأهلي، حيث ستقام المباراة على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في مدينة "بريتوريا"، والذي يتسع لـ51 ألف مشجع.

ومن المتوقع حضور جماهيري كبير بعدما قرر النادي الجنوب أفريقي فتح المدرجات أمام جماهيره بشكل مجاني في مباراته ضد الأهلي وذلك يمنح الفريق أفضلية في اللقاء ويساعده على تحقيق نتيجة إيجابية تقربه من التأهل لنهائي البطولة.