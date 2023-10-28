تشكيل النصر اليوم: رونالدو يقود كتيبة الهجوم أمام الفيحاء بالدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة -



استقر المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، على التشكيل الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام الفيحاء في الجولة الحادية عشر من بطولة دوري روشن للمحترفين لموسم 2023-2024.

ويدخل لاعبي النصر المباراة بهدف اقتناص النقاط الثلاثة خاصةً وأن الفريق يعلم صعوبة تلك اللقاء في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها الفيحاء خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى تسلحه بعاملي الأرض والجمهور.

موعد مباراة النصر ضد الفيحاء في دوري روشن

من المقرر أن تقام أحداث المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مساء اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، السادسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ونستعرض لكم دوت الخليج الرياضي تشكيل فريق النصر المتوقع لمواجهة الفيحاء في الأسبوع الحادي عشر من دوري روشن، حيث من المتوقع أن يبدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المباراة منذ الدقيقة الأولى بسبب الأداء المميز الذي يقدمه مُنذ انضمامه لصفوف العالمي.



تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الفيحاء في دوري روشن

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام – عبدالإله العمري – إيمريك لابورت – أليكس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبيري – سيكو فوفونا – أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – آندرسون تاليسكا

الجدير بالذكر أن مبارايات دوري روشن السعودي للمحترفين تُنقل عبر شبكة قنواتSSC السعودية لجميع جمهور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك يمكنكم متابعة أحداث المباراة عبر قناة SSC Sport 1 HD.