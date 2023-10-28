نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يطلق قذائفه قبل مواجهة برشلونة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، أثناء حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة كلاسيكو، بأهمية تلك المواجهة للجميع، مشيرًا إلى أنها رغم ذلك ليست مهمة في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره برشلونة، اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ستاد لويس كومبانيس الأولمبي في الجولة الحادية عشر من بطولة الليجا.



أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:" لايوجد توقعات بأي فريق سيفوز في مباريات الكلاسيكو والديربيات، قد يكون فريقًا أفضل من الآخر، مشددًا بأن تلك المواجهة ستكون تنافسية كبيرة".

وأكمل: "مجرد مباراة مهمة تستحق الثلاث نقاط الفوز بمباراة كلاسيكو، أمر مهم جدًا للجماهير وللجميع أيضًا، لكن بالنسبة للترتيب فالموسم طويل وهذا ليس الوقت للحديث عنه".

وأضاف مدرب ريال مدريد: "إنها مباراة حاسمة من حيث النقاط وليس الترتيب، جيرونا وأتلتيكو مدريد يقاتلان، وسيكون الدوري تنافسيًا حتى النهاية آمل أن يستمتع الجمهور بالمباراة".



وعن أداء لاعبي برشلونة قال أنشيلوتي: "إنهم فريق عظيم يتمتع بتنظيم هجومي ودفاعي جيد، ويمتلك العديد من اللاعبين الشباب الذين لديهم جودة عالية".



واستكمل: "لامين يامال برز كثيرا ولعب بشكل جيد وهو جناح خطير للغاية، كما لعب فيرمين مباريات جيدة، إنهم شباب لديه مستقبل، ونحن أيضًا لدينا مستقبل مذهل مع بيلينجهام، فينيسيوس، أردا جولر، كامافينجا وتشوميني، إنهم صغار جدا".



وعن قرار فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بعدم حضور مباراة الكلاسيكو من المدرجات، اختتم حديثه قائلا: "لا أعرف ماذا سيقرر الرئيس، لكن كل القرارات التي اتخذها كانت لصالح النادي".