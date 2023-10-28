نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاسيكو الأرض.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب العديد من عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم، معرفة جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجديد والذي يشهد منافسة قوية بين الفرق لاحتلال المقدمة، وذلك قبل انطلاق صافرة بداية أحداث مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الأسبوع الحادي عشر من بطولة الليجا.

ومن المقرر أن يحتضن ستاد مونتجويك الأولمبي أحداث المواجهة النارية التي ستجمع بين برشلونة وريال مدريد في قمة الجولة الحادية عشر من عمر الليجا الإسبانية.

وإلتقى الناديين في 186 مباراة من قبل في الليجا، حقق ريال مدريد الفوز في 77 مباراة، انتصر برشلونة في 74 لقاء، تعادلا الفريقين في 35 مواجهة، سجل لاعبو الملكي 299 هدفًا بينما سجل البارسا 298 هدفا.

توقيت متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة، اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر الجاري، عند الساعة الرابعة والربع عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، الخامسة والربع عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وبرشلونة

1- جيرونا 28 نقطة

2- ريال مدريد 25 نقطة

3- برشلونة 24 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 22 نقطة

5- ريال سوسييداد 18 نقطة

6- أتلتيك بيلباو 17 نقطة

7- رايو فاليكانو 16 نقطة

8- فالنسيا 14 نقطة

9- ريال بيتيس 14 نقطة

10- أوساسونا 13 نقطة

11- خيتافي 11 نقطة

12- لاس بالماس 11 نقطة

13- إشبيلية 9 نقاط

14- فياريال 9 نقاط

15- ديبورتيفو ألافيس 9 نقاط

16- قاديش 9 نقاط

17- ريال مايوركا 8 نقاط

18- سيلتا فيجو 8 نقاط

19- غرناطة 6 نقاط

20- ألميريا 3 نقاط

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.