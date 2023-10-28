نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم تواجده مع البارسا.. تشافي يستقر على هجوم برشلونة ضد ريال مدريد دون ليفاندوفسكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، على خط هجوم العملاق الكتالوني، في المواجهة المرتقبة أمام منافسه وغريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو الأرض.

وتأتي تلك المواجهة التي تنطلق في الرابعة والربع عصر اليوم السبت، ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2023\2024.

- تشافي يحدد هجوم برشلونة

وأكد برنامج الشيرنجيتو، أنه سيتم استدعاء ليفاندوفسكي، لكنه لن يكون أساسيًا، بسبب عدم الجاهزية الكاملة لخوض المباراة كاملة.

وتابع، جواو فيليكس وفيران وفيرمين هم المهاجمين، كما سيتم استدعاء رافينها.

ويسعى مدرب البارسا، لغلق المساحات في منطقة وسط الملعب خاصة في الثلث الهجومي، لإيقاف قدرات النجم المتوهج الإنجليزي جود بيلينجهام، والذي يعتبر أهم الأسلحة الهجومية في منطقة الوسط للميرنجي.

