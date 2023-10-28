نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو.. مفاجآت بالجملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب تشافي هيرنانديز قائمة الفريق الرسمية لكلاسيكو كرة القدم بي برشلونة وريال مدريد، وقد شهدت القائمة عودة العديد من الإصابات وتواجد العديد من الشباب في القائمة.

قائمة برشلونة لمباراة ريال مدريد

وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى، تير شتيجين، إيناكي بيينا، خط الدفاع، جواو كانسيلو، بالدي، إينييجو مارتينز، كريستينسين، ماركوس ألونسو، كوندي، أراوخو، وفي خط الوسط، جافي، أوريال روميو، الكاي جندوجان، وفي خط الهجوم، فيران توريس، جواو فيليكس، ليفاندوفسكي، رافينها وضمت القائمة العديد من شباب الفريق مثل: «جويو، لامين يامال، كاسادو، فيرمين لوبيز».

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

وينتظر عشاق الكرة الإسبانية كلاسيكو الأرض، حيث يواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في ملعب "مونتجويك" الملعب المؤقت لبرشلونة، اليوم السبت في تمام الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب بـ 25 نقطة، ويأتي برشلونة خلف ريال مدريد بـ 24 نقطة، الأمر الذي يجعلنا ننتظر كلاسيكو ناري بين الطرفين على صدارة الدوري.

