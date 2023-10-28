نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من وردة إلى تكريم.. دوت الخليج الرياضي يرصد ما الذي حدث مع بطل السباحة عبد الرحمن سامح؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظل بطلنا السباح المصري عبد الرحمن سامح لاعب منتخب مصر للسباحة، متصدرا محركات البحث وحديث الجميع منذ عدة أيام، وذلك بعدما أكد أنه يعاني من أزمة مؤخرا.

ويرصد لكم دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، قصة عبد الرحمن سامح منذ بداية الأزمة إلى تدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاستجابة لطلب بطلنا السباح.

وحصد عبد الرحمن سامح ذهبية بطولة كأس العالم للسباحة في اليونان الشهر الجاري، قبل أن يتبعها بفضية بطولة العالم للسباحة في المجر.

عتاب لـ وزير الرياضة

وأبدى عبد الرحمن سامح حزنه من عدم تواجد وزير الشباب والرياضة في مطار القاهرة، لاستقباله عقب حصده ميداليتين ذهبية وفضية، وذلك عن طريق نشره رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عاتبه خلالها.

وقال عبد الرحمن سامح في رسالته التي نشرها عبر حسابه: سيادة معالي وزير الشباب والرياضة في 2018، لما المنتخب القومي لكرة القدم لم يحالفه الحظ في كأس العالم جه استقبل كل لاعبي رياضات الفردية القادمة من دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط وأنا كنت منهم بعد هجوم الشعب على قيادات الدولة الرياضية في عدم دعمهم للألعاب الفردية، وقالي بالنص: أنا هدعمك بكل ما أوتيت من قوة يا عبد الرحمن.

وتابع: النهاردة أنا وصلت مصر بعد ذهبية كأس العالم للسباحة وسيادة الوزير بعتلي وردة مع أحد موظفي الوزارة وحتى الآن رغم كل ما حدث ليه، لم أتلق ولو حتى رسالة نصية منه مع أني شاهدت زملائي يتلقون مكالمات هاتفية وحتى إن كانوا خارج البلاد فور تحطيمهم أرقام مصرية مش حتى ذهبية كأس عالم.

واختتم سامح حديثه قائلا: ما زلت مبتسما فقط لرجوعي مصر وسط عائلتي وشعبي وأهلي الذين لم يتخاذلوا لحظة عن دعمي، بلادي وإن جارت عليّ عزيزة.

ولكن بعد وقت قليل قام عبد الرحمن سامح بحذف منشوره ونشر أخر قائلا: تم حذف محتوى البوست احتراما وتقديرا لتعليمات رئيس الاتحاد المصري للسباحة المهندس ياسر إدريس وأبي والمدير الفني للمنتخب القومي الدكتور محمد إبراهيم الدسوقي، بلادي وإن جارت عليّ عزيزة وأهلي وإن ضنوا على كرام.

استجابة من وزير الرياضة

وفي يوم الخميس 26 أكتوبر الماضي، استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البطل المصري في مقر وزارة الشباب والرياضة وقام بتكريمه على إنجازه الأخيرة، وذلك في حضور ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري وعضو الاتحاد الدولي للسباحة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي عن تقديره وتثمين إنجازات البطل المصري عبد الرحمن سامح العربي، مشددًا على أنه سيدعمه خلال الفترة القادمة لتحقيق مزيد من الإنجازات، مضيفًا إلى أن ما قام به عبد الرحمن سامح العربي هو إنجاز رياضي جديد بعد حصدت ميداليتين في بطولتين عالم في منافسات 50 م فراشة.

ومن جانبه عبّر عبد الرحمن سامح العربي السباح المصري عن سعادته، بالتكريم الذي أقامه له وزير الشباب والرياضة وسرعة استجابته له، مؤكدا أنه يتمنى تشريف اسم مصر بإنجازات أكبر بكثير.

أزمة عبد الرحمن سامح بعد دعم فلسطين

ويجدر الإشارة إلى أن، عبد الرحمن سامح قد واجهته أزمة كبرى عقب تتويجه بذهبية بطولة العالم في اليونان في سباق 50 متر فراشة، حيث تم تجاهل فوزه من قبل الاتحاد الدولي للسباحة، بعد دعمه للقضية الفلسطينية برسالة قوية عقب الفوز، ولكن تجاهل بطلنا كل ذلك وعاد إلى مصر وحصل على تكريمه أخيرا ومستعد لتحقيق إنجازات أكبر لرفع اسم مصر في كبرى المحافل العالمية.