نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي عن تشكيل البلوز الرسمي لمواجهة نظيره فريق برينتفورد مساء اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في موسمه الجديد 2023/2024.



وتقام أحداث مباراة تشيلسي وبيرنلي مساء اليوم عند تمام الساعة الحادية والنصف بتوقيت القاهرة الساعة الثانية والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام برينتفورد

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: كوكوريا - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل.

خط الوسط: موسيس كاسيديو - نوني مادويكي - كونور جالاجير.

خط الهجوم: جاكسون - بالمر - رحيم سترلينج.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي برينتفورد

وتنقل أحداث مباراة تشيلسي وبرينتفورد عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.