نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بسبب جافي".. كروس يحذر بيلينجهام قبل الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار جماهير وعاشقي كرة القدم في شتى بقاع العالم إلى إسبانيا عصر اليوم، لمشاهدة المواجهة النارية بين الغريمين التقليديين، ريال مدريد وبرشلونة، في كلاسيكو الأرض.

وتنطلق تلك المباراة، في تمام الساعة الرابعة والربع عصر اليوم السبت الموافق 28 من أكتوبر الجاري.

- كروس ينذر بيلينجهام

وذكرت شبكة " ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن قام قائد الوسط الألماني توني كروس، بتوجيه بعض التحذيرات إلى زميله الإنجليزي جود بيلينجهام، قبل المواجهة المرتقبة في الكلاسيكو اليوم.

وتابعت الشبكة الإسبانية، أن حذر كروس زميله من نجم البارسا بابلو جافي، مؤكدا أنه يجب أن يتحلى ببرود الأعصاب في تلك المباراة أمام المدرجات التي سوف تكون مضججة بمناصري العملاق الكتالوني.

وأشار كروس، أن بيلينجهام يجب أن يلعب تلك المباراة للاستمتاع، وإذا حدث ذلك سيكون قادرا على كسب المباراة بسهولة.